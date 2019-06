Veranstaltung : Kinder lernen Kräuter kennen

Daun (red) Unter dem Titel „Kräuterdetektive unterwegs“ bietet die Kreisbibliothek am Mittwoch, 3. Juli, ab 14 Uhr eine Veranstaltung für Kinder ab 6 Jahren an. Dabei lernen die Jungen und Mädchen hiesige Kräuter kennen, die beinahe auf jeder Wiese und in jedem Garten zu finden sind und aus denen sich leckere Rezepte herstellen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken