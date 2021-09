Sachbeschädigung : Mann randaliert an geparkten Autos in Trier - Polizei rückt nachts zur Festnahme aus

Mann randaliert an geparkten Autos in Trier - Polizei rückt nachts zur Festnahme aus

In der Nacht konnte die Polizei den Randalierer in Trier aufgreifen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Mehrere Personen bemerkten, was auf der Straße vor sich ging und riefen die Polizei. Einen möglichen Grund für das aggressive Verhalten des Randalierers konnten die Beamten schnell feststellen.

Am Dienstag, 14.09.2021, gegen 22.00 Uhr, gingen bei der Polizei in Trier mehrere Notrufe ein. Gemeldet wurde eine randalierende Person, die in der Töpferstraße geparkte Fahrzeuge beschädigt.