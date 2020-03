Zeugen gesucht : Unbekannte brechen in leerstehende Gaststätte in Manderscheid ein

Unbekannte brechen in leerstehende Gaststätte in Manderscheid ein

Manderscheid Der oder die Täter hebelten ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Gestohlen wurde eine Geldbörse mit rund 160 Euro.

(red) In eine ehemalige Gaststätte in der Mosenbergstraße in Manderscheid ist nach Mitteilung der Polizei eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 28. März, und Montag, 30. März, gelangten der oder die Täter durch Aufhebeln eines Toilettenfensters an der linken Gebäudeseite ins Innere und durchsuchten dort den Gastraum. Hierbei fanden sie eine Geldbörse mit rund 160 Euro und entwendeten das Geld. Nach dem Durchsuchen der weiteren Räume verließen sie das Gebäude.