Fenster beschädigt : Versuchter Einbruch in Bäckerei in Mürlenbach – Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Mürlenbach In Mürlenbach haben laut Polizei Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, in eine Bäckereifiliale in der Birresborner Straße einzubrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der oder die unbekannten Täter setzten mehrfach ein Hebelwerkzeug an dem Bürofenster des Gebäudes an. Das Fenster blieb trotz Kraftaufwand jedoch ungeöffnet. An dem Fenster entstand erheblicher Sachschaden.