Kriminalität : Unbekannte brechen in leerstehendes Haus ein

Unbekannte Täter drangen in den vergangenen Monaten in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße „Im Berg“ in Berglicht ein. Das teilt die Polizei mit. Der Tatzeitraum konnte von der Eigentümerin nicht näher konkretisiert werden, den Einbruch stellte sie erst am vergangenen Montag fest. Die Täter hebelten ein verschlossenes Scheunentor auf und entwendeten aus dem Anwesen offenbar mehrere Baumaschinen und Heizgeräte. Details zum Diebesgut sowie zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.