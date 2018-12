Vermutlich an den Weihnachtsfeiertagen haben Unbekannte in Morbach Sachbeschädigungen verübt. Das teilt die Polizei Morbach mit. Im ersten Fall machten sich die Täter ab einem Rolltor im Zuliefererbereich des Wasgau Frischemarktes zu schaffen.

Im Tatzeitraum zwischen Heiligabend, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 27. Dezember, 6 Uhr ein Plastikfenster eingeworfen.

In einem weiteren Fall wurden zwei in der Morbach Erbachstraße hintereinander am Straßenrand abgestellte Autos im Bereich der rechten Fahrzeugseite sowie auf der Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Unbekannte haben die Wagen im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 26. Dezember, 22 Uhr, und Donnerstag, 27. Dezember, 11 Uhr, beschädigt.

Die Polizeiinspektion Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen machen können.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 06533/93740.