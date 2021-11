Sonne hat geblendet : Unfall in Morbach - Fußgängerin von Auto angefahren

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach In der Saarstraße in Morbach am 11.11. ein Unfall ereignet, bei dem eine 73-jährige Fußgängerin von einen Auto angefahren wurde.

Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall in Morbach leichte Verletzungen, musste aber zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Am Auto entstand leichter Sachschaden. Die Schadenhöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Neben der Polizeiinspektion Morbach waren ein Rettungswagen des DRK und ein Notarzt im Einsatz. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme nicht, weil die Fahrbahn noch einseitig befahrbar war.