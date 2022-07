Blaulicht : Frau bei Wohnungsbrand in Thalfang verletzt

Thalfang Einen Wohnungsbrand hat die Feuerwehr am Freitagabend in Thalfang gelöscht. Die Bewohnerin wurde verletzt.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Morbach kam es gegen 19.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Thalfang zum Brand einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Die 53-jährige Bewohnerin konnte nach Zeugenaussagen die brennende Wohnung noch eigenständig verlassen, erlitt aber nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei brach das Feuer in der Küche aus, diese wurde komplett zerstört. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch derzeit nach Polizeiangaben nicht vor.