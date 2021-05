Polizei : Wohnwagen löst sich an der Mosel von Auto - Radfahrer getötet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Traben-Trarbach Bei einem Unfall an der Mosel ist am Sonntagmittag ein Wohnwagen in eine Gruppe von Radfahrern geschleudert. Ein Radfahrer wurde getötet, eine 59-Jährige wurde schwer verletzt.

