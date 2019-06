Autofreier Rad-Erlebnistag „Nim(m)s Rad“ : Rauf auf’s Velo

Während einer Pressekonferenz stellten die Bürgermeister Junk und Söhngen, sowie das Organisationsteam das Programm des 13. Rad Erlebnistages vor. Foto: Veranstalter

Rittersdorf/Rommersheim „Rauf auf’s Rad“ heißt es wieder an Pfingstmontag, 10. Juni. Zwischen Rommersheim (bei Prüm) und Rittersdorf (bei Bitburg) lädt das Eifelflüsschen Nims wieder zum Rad-Erlebnistag ein. Das Besondere an diesem Tag: Die Landesstraße L 5 wird von 9 bis 19 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So stehen den Radlern rund 30 Kilometer autofreie Straße zur Verfügung.

In den Ortsgemeinden entlang der Strecke erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und gute Unterhaltung mit Musik, Eifeler Spezialitäten, selbstgebackenem Kuchen, Kinderanimation und vieles mehr. Jede Menge Spaß für Groß und Klein wie Kinderschminken, Hüpfburgen, Livemusik und Tanzaufführungen werden geboten. Wer Hunger hat, findet bei der großen Auswahl an Spezialitäten aus der Eifeler Küche, Grillspezialitäten, Hähnchen sowie Kaffee und Kuchen mit Sicherheit etwas für seinen Geschmack.

Als besonderer Service werden auch in diesem Jahr wieder zwei Radlerbusse eingesetzt, die von 9 bis 18 Uhr zwischen Rittersdorf und Rommersheim pendeln. Die Busse sind kostenfrei und können nach Verfügbarkeit genutzt werden. Sollte man unterwegs eine Panne haben, helfen die Profis an den Radler-Servicestationen in Rittersdorf, Nimshuscheid und Schönecken gerne weiter. In Bickendorf, Nimshuscheid und Schönecken befinden sich außerdem stationäre Anlaufstellen des DRK-Sanitätsdienstes.

In den Ortsgemeinden Rittersdorf, Bickendorf, Lasel, Schönecken und Giesdorf werden Lademöglichkeiten für E-Bikes eingerichtet. So kann man gemütlich an einem der Aktionspunkte eine Pause einlegen, während der Akku neue Energie tankt.

Der offizielle Startschuss für den Raderlebnistag fällt um 10 Uhr in Rommersheim.

In Bickendorf findet am Montag, 10. Juni um 11 Uhr eine Fahrradsegnung mit Pastor Berthold Fochs statt.