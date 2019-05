Das ist der Verein Nestwärme

Der Verein „nestwärme Deutschland“, gegründet vor 20 Jahren in Trier, versteht sich als bundesweiter Initiator und als Multiplikator um mit seinem „Nestwärme-Modell“ bestehend aus Projekten wie ambulante Kinderkrankenpflege, Kinderhospizarbeit in einem Netzwerk die notwendige Nestwärme als Mindesttemperatur für alle erlebbar zu machen. Im übertragenen Sinne ist „Nestwärme“ ein Ort an dem jeder Mensch das Gefühl von Geborgenheit, Vertrauen, Zuwendung und Geliebt-sein in einem sozialen Gefüge wie Familie, Freunde sowie Kollegen erfährt.