Musikerlebnistage Trier-Land : Mundart, Krimi und Musik

Trier-Land Bereits zum zwölften Mal lädt die Verbandsgemeinde Trier-Land zu den alle zwei Jahre stattfindenden Musikerlebnistagen ein. Die Veranstaltungsreihe möchte zum einen Musik- und Literaturschaffenden der Region ein Forum bieten und zum anderen ein Programm für junge und weniger junge Gäste bieten.

Im Rahmen der Musikerlebnistage Trier-Land präsentiert das „Wood’nBrass“ Workshop-Orchester am Sonntag, 10. November , 16 Uhr, in der Kultur- und Marktscheune Welschbillig das Ergebnis des dreitägigen Workshops, der vom Kreismusikerverband Trier-Saarburg organisiert wird. Dieses Konzert setzt den Schlusspunkt unter ein arbeitsreiches Wochenende. In nur knapp drei Tagen haben die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 21 Jahren unter der Anleitung renommierter Dozenten ein Konzertprogramm erarbeitet, das höchsten Ansprüchen genügen wird. Die Leitung hat Reiner Serwe. Der Eintritt ist frei.

Mit „Krimi im Keller“ geht es am Samstag, 23. November, 20 Uhr, weiter. Im Historischen Keller in Langsur liest der Luxemburger Autor Max Graf aus seinen Werken. Seit 2014 veröffentlicht Max Graf Kriminalromane. Anknüpfend an lokale Legenden und an Sagen über Schadenzauber und Flüche unterschiedlicher Art, stellt der Autor in seinen Büchern Einzelschicksale und historische Ereignisse in Bezug zueinander. Den musikalischen Part übernimmt die „One-Man-Band“ Joe Casel. Der Allround-Musiker musiziert als Solist und klingt doch wie eine komplette Band. Joe Casel ist nicht nur ein hervorragender Sänger, sondern auch Gitarrist, Schlagzeuger und Mundharmonikaspieler in Personalunion. Karten zum Preis von 7,50 Euro können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land, E-Mail: johanna.fox@trier-land.de, bestellt werden.