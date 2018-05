später lesen Tourismus Urlaub mitten im Wasser FOTO: TV / BEP Architekten GmbH FOTO: TV / BEP Architekten GmbH Teilen

Wohnen im Ferienhaus mitten im See, umgeben von einer einzigartigen Landschaft – dieses Urlaubserlebnis soll an der Mosel Wirklichkeit werden. Denn in der ältesten Weinregion Deutschlands entsteht eine Steganlage mit elf Liegeplätzen für schwimmende Häuser. Die Floating ­House GmbH (FHG) aus Berlin wird sie im Triolago bei Riol errichten. Die Häuser sind ans Frisch- und Abwassersystem angebunden. Selbst fahren können die Hausboote nicht – sie liegen fest am Steg.