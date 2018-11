Kunst für einen guten Zweck

Der Verein Berufe für Bolivien, die Maler der Gruppe Rouge und der Lions-Club Daun veranstalten am Sonntag, 11. November, zum vierten Mal eine Benefiz-Kunstauktion im Forum Daun. Die Versteigerung beginnt um 14.30 Uhr, die Bilder können ab 14 Uhr besichtigt werden.

Das Ergebnis der Auktion wird aufgeteilt für Jugendliche und junge Frauen in Bolivien im Projekt von Dr. Annemarie Hofer, die früher Ärztin im Krankenhaus Daun und in einer Privatpraxis in Ulmen war und in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz erhalten hat. Die andere Hälfte des Erlöses wird vom Lions-Club Daun für Schulprojekte im Landkreis Vulkaneifel verwendet.

(red)/Bilder: Christel Schneider (Blumenmwiese), Franziskus Wendels (Hamburger Hafen), Karl-Heinz Schmitz (Kirchgang), Walter Manderscheid (Weinfelder Kapelle).