Tanztheater: „Zorbas“

Wer kennt ihn nicht? Anthony Quinn in der Rolle des Alexis Zorbas – tanzend am Strand, glücklich mit dem Leben, auch in seinem Scheitern. Mit Mikis Theodorakis’ Ballettsuite „Zorbas“ eröffnet Roberto Scafati, der neue Ballettdirektor des Theaters Trier, die Spielzeit 2018/19 im Tanz.