Man nehme einen Sänger, einen Flügel, einen akustischen Bass und eine Tuba, Tenor-Banjo und Gitarre, Schlagwerk, zwei Saxofone/Klarinette, Trompete, Posaune und eine reizende Violine. Und schon steht das Ensemble Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten auf der Bühne und präsentiert neben Schlagern der 20er und 30er Jahre auch Hits der Neuen Deutschen Welle aus den fruhen 80ern, die im Gewand der 20er Jahre daherkommen.

In die Region kommen die Musiker gleich zweimal: Am Freitag, 16. November, 20 Uhr, ins Haus Beda in Bitburg und mit „Das Weihnachts-Solo“ am Donnerstag, 20. Dezember, 20 Uhr, in den Kultur-Bahnhof Thalfang. Karten: 10 Euro.

⇥ Foto: Veranstalter