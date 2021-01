Auszeichnung : Krankenhaus Maria Hilf in Daun hat Dienstjubilare und Ruheständler geehrt

Krankenhaus Maria Hilf in Daun hat Dienstjubilare und Ruheständler geehrt

Krankenhausangestellte leisten wertvolle Arbeit. Dafür wurden sie nun in Daun geehrt. Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Daun Das Krankenhaus Maria Hilf in Daun hat Danke gesagt.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die traditionelle Jubiläumsfeier im Krankenhaus Maria Hilf in Daun im November nicht stattfinden.

Da das Pandemie-Geschehen ein Zusammentreffen nicht zuließ, musste auf eine offizielle Ehrung leider verzichtet werden. Auch die Mitarbeiter, die 2020 in Rente gegangen sind, konnten nicht offiziell verabschiedet werden. Die Krankenhausleitung hat die Dienstjubilare (25 und 40 Jahre) daher auf den Stationen und in den Abteilungen aufgesucht.

Den Mitarbeitern, die im laufenden Jahr ihren Ruhestand angetreten haben, wurde der Dank in Form eines Briefes ausgesprochen, in der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei der Jubiläumsfeier im November 2021, zu der in der Regel alle sich im Ruhestand befindlichen Mitarbeiter eingeladen werden.