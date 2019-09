Kultur : Vier Saxofone in der Erlöserkirche

Saxofonquartett Saxoforte. Foto: Saxofonquartett Saxoforte

Gerolstein Der Lions Club Vulkaneifel lädt am Samstag, 28. September, um 18 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Erlöserkirche in Gerolstein ein. Das Saxofon-Quartett Saxoforte präsentiert die ganze Bandbreite eines modernen Saxofon-Quartetts.

Das Repertoire besteht sowohl aus Originalkompositionen als auch einer Vielzahl von Bearbeitungen aus vier Jahrhunderten Musikgeschichte bis hin zu Songs aus Pop, Jazz und Blues. Mit Balladen und Evergreens der Swing-Ära feiern die vier Musiker die Klangvielfalt ihrer Instrumentenfamilie.