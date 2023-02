Benefizaktion Kinderhospiz nestwärme : Tag der Kinderhospizarbeit am 10.Februar: Senden Sie Wünsche!

Im Rahmen des Tages der Kinderhospizarbeit 2020 wurde der Walk of Care organisiert und auf den Sternen die Namen von über 300 HospizKindern durch die Innenstadt getragen, die lebenden und auch die verstorbenen! Foto: nestwärme e.V.

Trier Nestwärme e.V. stärkt die Kinderhospizarbeit in der Großregion und wird vom Volksfreund unterstützt – so können auch Sie mitmachen!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Familie mit einem sterbenskranken Kind zu begleiten unterscheidet sich in den Bedarfen und Erfordernissen stark von der Hospizarbeit mit Erwachsenen. Wann ein Kind sterben wird, ist häufig nicht absehbar, nicht jede gesundheitliche Krise führt zum Tod. Der nestwärme e.V. begleitet Familien in der gesamten Lebensphase und darüber hinaus. Dies kann eine Zeitspanne von wenigen Tagen bis zu vielen Jahren sein. Hierfür steht nestwärme als Experte mit jahrelanger Erfahrung in der Begleitung betroffener Familien

In der Kinderhospizarbeit hat nestwärme die ganze Familie im Blick, die Bedürfnisse des betroffenen Kindes genauso wie die von Eltern, Geschwisterkindern und weiteren Angehörigen.

Wie in den vergangenen Jahren wird auch dieses Jahr am 10.02. durch nestwärme ein besonderes Gebäude in Trier in der Symbolfarbe grün der Kinderhospizarbeit angestrahlt. Am Nachmittag des 10. Februar gegen 16.30 Uhr fährt eine Kolonne aus bunt dekorierten Ape Piaggio durch die Innenstadt und bringt das nestwärme Team um 17 Uhr zum Grundstück des neuen Kinderhospizes am Petrisberg. Dort wird dann um ca. 17.30 Uhr der Funkturm grün angestrahlt, wie in den Vorjahren bereits die Porta Nigra oder der Turm Luxemburg.

Seit 2020 entwickelt nestwärme neue Formen eines voll- und teilstationären Kinder- und Jugendhospizes, welche es neben Begegnungs- Therapie- und Schulungsräumen in dem neuen nestwärme Haus geben wird. Hospiz im Sinne einer Rast- und Ruhestätte für hochbelastete Familien mit ihren kranken Kindern.

Wunschkarte Tag der Kinderhospizarbeit Foto: nestwärme e.V.

Dafür braucht es nicht nur viel Motivation und Engagement sondern auch Ideen, Inspirationen, mutmachende Worte und Taten der Menschen unserer Region. Auch Sie können sich beteiligen und Ihre Wünsche für das Kinderhospiz der nestwärme, unterstützt vom Volksfreund, aufschreiben und versenden. So wie Fabian, der geschrieben hat: „Ich wünsche mir, dass die Kinder und Familien dort auch mit Therapiehunden spielen können.“

Senden Sie gerne per Post, z.B. auf der abgebildeten Karte, oder per E-mail an kinderhospiz@nestwaerme.de Ihre Wünsche oder Ideen für die betroffenen Familien und das Kinderhospiz. Alle Wünsche werden erfasst und einige Karten werden ebenso an grünen Luftballons exemplarisch am 10.02. in den Himmel steigen. Ein Kinderhospiz-Wunschbaum wird im Büro von nestwärme errichtet und nestwärme nimmt die Inspirationen und Wünsche aller Leserinnen in Leser mit in seine Arbeit auf. Auch der Volksfreund wird über die Wünsche für das Kinderhospiz berichten.

Wenn auch Sie das Kinderhospiz unterstützen möchten:

Das Sonderkonto für die Spenden lautet DE24 5856 0103 0000 8686 86 bei der Volksbank Trier (Empfänger: Kinderhospiz Nestwärme)

Falls Sie eine Spendenquittung benötigen, muss bei der Überweisung zusätzlich Ihre Adresse angeben werden. Wenn Sie als Spender namentlich im Volksfreund genannt werden möchten, vermerken Sie zusätzlich den Begriff „TV ja“.

(thsh)