Leserbrief : Bundeswehr soll Verteidigungsauftrag wieder erfüllen können

Ukraine-Krieg

Man müsste meinen, die brutale Aggression Russlands gegen die Ukraine hätte den Ostermarschierern und sogenannten Friedensaktivisten endgültig die Augen geöffnet. Aber weit gefehlt. Jahrelang wurden auch in Trier Informationen von Jugendoffizieren in den Schulen zum Auftrag der Bundeswehr als Kriegstreiberei verunglimpft, feierliche Gelöbnisse im Palastgarten wurden attackiert.

Richard David Precht redet (in dem oben genannten Artikel, einer Analyse zum Ukraine-Krieg, Anm. der Redaktion) an die Ukraine gerichtet von der Pflicht zur Klugheit und von der Kapitulation der Ukraine. Glaubt er wirklich, dass dann Frieden einkehren würde? Die Foltergefängnisse in Tschetschenien und Syrien, die Erschießungen und Entführungen ließen auch für die Ukraine Fürchterliches ahnen. Der Soziologe Harald Welzer meint, dass „die Solidarität mit der vermeintlich guten Seite den Raum zum Verhandeln jenseits der Gewalt verkleinert“. Er hat auch „ein Unbehagen an der gesellschaftsfähig gewordenen Militarisierung“, und bei uns werde „eine Rhetorik des Krieges zelebriert“. Was für eine einseitige, emotionslose Meinung sich hinter solchen Phrasen verbirgt!