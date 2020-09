Gesundheit : Hinterher immer schlauer

Zum Artikel „Jens Spahn erntet Kritik für seine Corona-Äußerungen“ (TV vom 3. September) schreibt Claudia Wirtz:

Was jemand einfach nicht verstehen will, versteht er auch nicht. Oder versteht es absichtlich falsch. Was ist an Spahns Aussage missverständlich? Natürlich ist es so gemeint, dass mit dem Wissensstand von heute kein Lockdown mehr nötig wäre.