Politik : Gefährlich ... objektiv ... treffend ... wirr

Zur Berichterstattung über die Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen des Staates (TV vom 31. August) schreiben Bernhard Nink, Heinrich Krisam und Wolfgang Jacob Schmitz:

Die Überschrift „Warum wird der Reichstag nicht geschützt?“ bedarf einer Richtigstellung: Wir haben hier in Deutschland glücklicherweise keinen „Reichstag“, sondern einen Bundestag und dementsprechend das Amt des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers.

Die Ereignisse von Berlin werfen erneut die Frage auf, ob es seinerzeit nicht doch besser gewesen wäre, den Bundestag in Bonn zu lassen.

1. „Mehr Infizierte aber kaum mehr Todesfälle“ (dpa): Sehr sachlich, ohne Panikmache, wird hier die Situation in Deutschland beschrieben. Es sterben kaum noch Leute an Covid-19, positiv Getestete sind nun meist jünger, zeigen oft keine Krankheitssymptome; der Autor erwähnt die hohe Anzahl der falsch positiven Ergebnisse, die Behandlungsmethoden sind besser geworden, man muss keine Angst vor überfüllten Krankenhausbetten haben und so weiter. Hoffentlich haben viele diesen Artikel gelesen, damit wieder ein „normaler“ Umgang zwischen den Menschen möglich wird.