Gesundheit : Kein Smartphone, kein Zutritt, kein Termin

Zur Berichterstattung über die Corona-Pandemie schreiben Hubert Weis, Joachim Degen, Peter-J. Molitor und Peter Zingerling:

Deutschland schafft alles, mit der einzigen Ausnahme, die Herdenimmunität des Volkes in einem angemessenen Zeitraum herbeizuführen. Logische Konsequenz ist die aktuelle Gesundheitskrise. Die ursprünglich sinnvollen Lockdowns werden bis in die Gegenwart und Zukunft fortgesetzt mit dem Ergebnis, dass wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden. Sämtliche Aktivitäten jenseits des Impfens sind suboptimal und stellen eine Notlösung dar.

Das, was wir jetzt möglicherweise versäumen, rächt sich in zwei, drei Wochen. Genauso wie es sich jetzt rächt, was wir vor zwei, drei Wochen nicht entschieden haben (Zitat von Gesundheitsminister Jens Spahn). Die Frage sei erlaubt, wer denn entscheiden soll, wohl doch die Bundesregierung. Das Spahn-Zitat zeigt, wie hilflos und unfähig die Regierung in dieser Situation ist. Andere Länder lachen mittlerweile über das doch so hoch entwickelte Deutschland. Wir ersticken noch an unseren Paragrafen und Vorschriften, und die Regierung ist nicht in der Lage, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und zwischendurch ist dann auch mal keine Zeit, um Maßnahmen gegen die Pandemie zu treffen, etwa wenn die CDU/CSU einen Kanzlerkandidaten sucht.