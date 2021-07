Leserbrief : Haben wir doch den Mut zur Lücke!

A 1-Lückenschluss



Die Einsichtsfähigkeit von Politikern, dass eine einmal getroffene Entscheidung nicht mehr den Zeitläuften entspricht und revidiert werden muss, tendiert gegen Null. Da macht auch die derzeitige SPD-Landrätin Gieseking keine Ausnahme. Einmal A-1-Lückenschluss, immer A-1-Lückenschluss. Wer in dieser Zeit Geld für Autobahnen ausgibt (Geld, das im übrigen gar nicht mehr vorhanden ist), investiert in Raser und Klimakiller, in Flächenversiegelung und Zerstörung der Natur.