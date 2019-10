Militär : Nur eine Frage der Zeit

Zur Berichterstattung über den Absturz eines US-Kampfflugzeugs nahe Trier schreibt Christian Reis:

Und wieder einmal stelle ich mir die Frage, was noch alles passieren muss? Wie berichtet, ist eine F-16 des US-Militärstützpunktes Spangdahlem nahe Zemmer-Rodt abgestürzt, Luftlinie zum Ort Rodt: einige Hundert Meter.

Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn ein Kampfflugzeug in ein bewohntes Gebiet stürzt. Wenn man sich die Historie der Flugzeugabstürze anschaut, ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis es zur Katastrophe kommt. Mir stellt sich auch die Frage, worin der Sinn dieser Übungsflüge liegt?

Als Bürger von Zemmer-Rodt ist man mittlerweile daran gewöhnt, dass diese Flüge meist zur Zeit der Mittagsruhe, gegen 13 Uhr, beginnen, und dass auch noch weit nach 20 Uhr die Flugzeuge in ohrenbetäubender Lautstärke zu hören sind. Also zu Zeiten, in denen der deutsche Bürger gehalten ist, sich ruhig zu verhalten, keinen Rasenmäher oder sonstige „laute“ Gerätschaften zu benutzen.