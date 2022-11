Leserbrief : Festtagsausgabe ohne Hinweise auf Allerheiligen und das Reformationsfest

Religion

Was macht eine Festtagsausgabe ohne Bezug auf zwei große christliche Feste wirklich anders? Anstatt in der „Festtags-Ausgabe“ über die religiösen Feste zu berichten wurde (in einigen Ausgaben, Anm. der Redaktion) zumindest für die große Anhängerschar der Halloween Fans über das Montagabend-Spektakel mit Kürbisschnitzen in der Bitburger Innenstadt hingewiesen und sogar sieben Berichte über tödliche Gewalt und Unfälle in der Eifel und aller Welt veröffentlicht.