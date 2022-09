Leserbrief : Ein Stein muss ins Rollen kommen

Weinfest-Reform

Verona Kerl hatte am 8. September eine richtig gute Meinung zum Weinfest in Bernkastel. Lange habe ich darüber nachgedacht, ob es wirklich sein müsste, eine Veränderung, die Stände neuer und schöner, das alte Schild – Weinfest der Mittelmosel – alles alt und gewohnt. Sie hat auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt, und danach, so scheint es, hat man diese Idee im Trierischen Volksfreund nochmals aufgegriffen, und der Text regt noch mehr zum Nachdenken an.