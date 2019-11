Meinung : Besser das Vier-Augen-Prinzip

Straßenbau

Drei Jahre wohnen wir nun in der Region, und so langsam bekomme ich die Krise, wenn ich nur Landesbetrieb Mobilität lese. Da wurde ein Kreisel bei Hinzerath gebaut, der wohl einmalig in Europa ist, nämlich besonders für den Schwerverkehr unmöglich zu nutzen, weil er zu eng ist. Zusätzlich wurden dann Blinklichter in einiger Entfernung aufgestellt, damit man ihn nicht übersieht.