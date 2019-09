Wissenschaftler erforschen Polizeigewalt : Ermittlungen wie nach gewalttätiger Festnahme in Prüm sind die Ausnahme

Bochum/Prüm Ermittlungen wegen Körperverletzung im Amt wie nach Auftauchen eines Videos, das einen prügelnden Polizist in Prüm zeigt, sind laut der ersten Studie über Polizeigewalt in Deutschland eher die Ausnahme. Die Wissenschaftler gehen von einem großen Dunkelfeld aus.

(dpa/cmk) Das Video aus Prüm zeigt einen Bundespolizisten. Er prügelt auf einen am Boden liegenden Mann ein, der gerade festgenommen wurde. Der Franzose, der mit zwei weiteren Männern vor einer Grenzkontrolle an der A 60 bei Prüm geflüchtet war, hatte sich zuvor eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Bundespolizei geliefert. In Prüm wurde der Wagen gestoppt. Dann kam es zu der gewalttätigen Festnahme, die eine andere Augenzeugin dem TV geschildert hat. Der Mann zog sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf zu. Weil der anonyme Urheber des Videos den 32-sekündigen Film an die Polizei schickte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Trier zurzeit wegen Körperverletzung im Amt (der TV berichtete). Damit ist der Prümer Fall besonders: Denn laut der ersten wissenschaftlichen Studie über illegale Polizeigewalt in Deutschland ziehen die wenigsten Verdachtsfälle von Polizeigewalt Ermittlungen nach sich.