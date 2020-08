Philharmonisches Orchester Trier : Üppige Klänge in unsicheren Zeiten

Trier Das Trierer Theater verkündet den Abonnenten und der Öffentlichkeit die Aufführungstermine der Sinfoniekonzerte.

In einem Schreiben an alle Konzert-Abonnenten geben Intendant Manfred Langner und Verwaltungsdirektor Herbert Müller nun Aufführungsdaten der Sinfoniekonzerte bekannt – eindeutig zwar, aber nicht immer vollständig und keineswegs ohne Vorbehalte. „Je nach Entwicklung der Pandemie kann es gegebenenfalls sogar notwendig sein, auch während der Spielzeit Termine oder Stücke zu ändern oder zu verschieben. Auch dafür bitten wir vorsorglich um Verständnis“, heißt es in dem Brief.