Klassische Musik : Kammerkonzerte fallen flach: „Hässliche Details“, aber keine Resignation

Trier Die Kammermusikalische Vereinigung Trier storniert die Konzerte der nächsten Saison – und bereitet die übernächste Spielzeit vor.

Die Entscheidung kam überraschend und wirkt doch im Nachhinein konsequent. Die „Kammermusikalische Vereinigung im Städtischen Musikverein 1846 e. V.“, so der komplette Titel, hat ihr Konzertprogramm für 2020/21 abgesagt. Damit fallen in der kommenden Spielzeit fünf hoch anspruchsvolle Kulturveranstaltungen ersatzlos aus. In einem Schreiben vom 14. Juli an die Abonnenten verkünden Vorsitzender Michael Embach und Geschäftsführer Franz-Josef Kleinbauer lapidar: „Nach langem, intensiven Abwägen sowie nach vielen Gesprächen mit der ADD und den Künstleragenturen müssen wir Ihnen nun die traurige Mitteilung machen, dass wir – im Einvernehmen mit unserem Präsidenten, Herrn Oberbürgermeister Wolfram Leibe – die gesamte kommende Spielzeit absagen müssen.“

Es sind nicht die großen Konflikte, die der Vereinigung und wohl auch weiteren Kultureinrichtungen in der Corona-Zeit die Existenz schwer machen. Selbst die Stilllegung des öffentlichen Lebens im März wäre als Einzelfall verkraftbar. Problematisch ist vielmehr, was Vereinsvorsitzender Michael Embach die „hässlichen Details“ nennt. Franz-Josef Kleinbauer hat dazu ein paar Beispiele parat. Nach Einhaltung der Mindestabstände bleiben von den 200 Plätzen im Kurfürstlichen Palais gerade mal 35 übrig – was Veranstalter selbst bei voller Besetzung schon nach einem Konzert in den Ruin treiben würde. Sogar wenn die Musiker ihr Programm für dasselbe Honorar zweimal spielen würden und statt 35 dann 70 Besucher in den Genuss des Konzerts kämen, wären die Veranstalter nicht aus den roten Zahlen. Voraussetzung ist ohnehin, dass sämtliche Besucher über die gesamte Konzertlänge Schutzmasken tragen. Das Foyer im Erdgeschoss, traditionell ein Treffpunkt in der Pause, müsste dennoch fast leer bleiben. Eine Garderobe mit entsprechendem Personal müsste her. Die Toilette wäre nur von einer Person benutzbar, weil ein zweiter Eingang fehlt. Der Aufgang zum Festsaal müsste von Anfang an geteilt werden und ist dafür zu schmal. Alle persönlichen Daten müssten erfasst werden. Kleinbauer macht auch noch auf ein weiteres Problem aufmerksam: „Wir vom Verein gehören allesamt zur Risikogruppe über 60“.