Mietrechtskolumne : Irrtum bei der Mieterhöhung

Zur Wirksamkeit einer Mieterhöhung bedarf es immer der Zustimmung des Mieters, Paragraf 558 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Allein aus einem Schreiben, dass er eine höhere Miete möchte, kann der Vermieter noch keinen Anspruch ableiten.

Dies gilt selbst dann, wenn der Mieter irrtümlich dachte, zur Zustimmung verpflichtet zu sein. So entschied der Bundesgerichtshof kürzlich in einem neuen Urteil unter dem Aktenzeichen VIII ZR 234/18. In dem dort zugrunde liegenden Fall enthielt der Mietvertrag über die tatsächlich 102,11 Quadratmeter große Wohnung keine Flächenangabe. Alle vier Mieterhöhungsverklärungen des Vermieters legten eine Wohnfläche von 113,66 Quadratmeter zugrunde. Der Mieter stimmte jeweils zu und zahlte.