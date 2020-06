Trier : Das hilft nach schrecklichen Erlebnissen

Trier Hilfe bei „Posttraumatischer Belastungsstörung“: Die Tipps unserer Expertinnen an die TV-Leser.

Meine Frau und meine 8-jährige Tochter hatten vor einem halben Jahr einen Autounfall. Es ist nichts Schlimmeres passiert. Anfangs sah es so aus, dass beide das gut verkraftet hätten. Allerdings hat meine Frau, die als Kind ihre Mutter bei einem Unfall verloren hat, seitdem Ängste. Sie kann nicht mehr Auto fahren und nicht über den Unfall sprechen, ohne stark zu weinen. Meine Tochter hat seit ein paar Wochen starke Alpträume, hat viele Ängste und sie weigert sich seit ein paar Tagen, das Haus zu verlassen.

Dr. Kerstin Jacob, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin in der Institutsambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen, Trier: Teilweise zeigen sich Symptome erst Wochen oder Monate nach einer traumatischen Situation. Ihre Frau scheint durch den Unfall sehr belastet, was häufig dazu führt, dass Kinder – um das Elternteil zu schützen – nicht über das Trauma reden. Es zeigt sich nun deutlich, dass auch ihre Frau dringend Hilfe benötigt. Wahrscheinlich wurden frühere Erinnerungen angetriggert (aktiviert). Auch wäre es gut, ihre Tochter würde therapeutische Hilfe bekommen, um außerhalb der Familie über den Unfall sprechen zu können. Eine traumatherapeutische Behandlung, etwa mit der Methode EMDR, kann sehr hilfreich sein. Dabei kann es Ihrer Tochter schon nach wenigen Sitzungen besser gehen. Wichtig ist auch, Ihrer Tochter zuhause immer wieder das Gespräch über den Unfall und dessen Folgen anzubieten und ihr die Möglichkeit geben, über ihre Ängste und Sorgen sprechen zu können.

Mein Vater ist letztes Jahr plötzlich verstorben. Mein 16-jähriger Sohn hatte eine sehr enge Beziehung zu ihm. Der Opa war für ihn Vaterersatz, da der leibliche Vater uns vor Jahren verlassen hat und es seitdem keinen Kontakt mehr gibt. Seit dem Tod seines Opas hat sich mein Sohn sehr zurückgezogen, macht nichts mehr für die Schule und kifft sehr viel, was er früher nicht gemacht hat. Er redet kaum mit mir.

Jakob: Ihr Sohn scheint sehr unter dem Verlust zu leiden. Dies ist der zweite plötzliche Verlust eines geliebten Menschen. Mit 16 Jahren ist es vielleicht auch nicht so einfach, sich der eigenen Mutter zu öffnen. Bieten Sie ihm dennoch immer wieder „unaufdringlich“ das Gespräch an. Gibt es in Ihrem Bekannten- oder Verwandtenkreis Personen, die einen Draht zu ihrem Sohn haben? Und Sie könnten ihm anbieten, dass er mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten spricht. Außerhalb der Familie ist es manchmal einfacher für Jugendliche, über Gefühle wie Trauer, Verlust, Wut und Einsamkeit zu sprechen.