Kolumne: Mein schöner Garten Rasen kalken

Vor dem Vertikutieren des Rasens im April, Mai steht ohnehin das Kalken an. Das ist nicht jedes Jahr notwendig. In der Regel reicht es, den Gartenrasen alle zwei bis drei Jahre zu kalken und auch dann nur, wenn der pH-Wert zu niedrig ist, also der Boden zu sauer. Allerdings richtet sich der optimale pH-Wert für Rasengräser, die es leicht sauer lieben, nach der Bodenart. Je sandiger und damit durchlässiger und auch humoser ein Boden ist, umso niedriger darf der pH-Wert sein. Einen einfachen Test zur Bestimmung des Säurewerts gibt es im Gartenfachhandel. Bei Sandböden würde man erst kalken, wenn der pH-Wert unter fünf liegt, in einem Tonboden bei einem pH-Wert von sechs.