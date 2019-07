Verbraucherschutz : Abzocke, Datenschutz, Starkregenschäden

Trier Verbraucherberatung Trier stellt Bilanz vor: 7600 Bürger suchen im vergangenen Jahr Hilfe und Rat.

Mit Information fängt für die Verbraucherberatung die Prävention an. Renate Schröder, Versicherungsberaterin der Verbraucherzentrale, sieht vor dem Hintergrund der jüngsten Starkregenfälle wie in Trier-Olewig bei vielen Haushalten Handlungsbedarf. „Diese Elementarschäden sind in älteren Wohngebäude- und Hausratversicherungen meist nicht versichert“, so Schröder. Die Verbraucherzentrale hat einen Leitfaden erstellt, mit dem Hausbesitzer in fünf Schritten prüfen können, ob in ihrer Wohngebäude- oder Hausratversicherung Elementarschäden abgesichert sind. Auch Energiekosten und Energieverträge beschäftigten die Berater: „Zahlreiche Anfragen gab es zur Insolvenz der Bayerischen Energieversorgung“, so Silke Müller-Thönißen, Honoraranwältin für Energierecht. Daniel Ollinger, Energiekostenberater der Verbraucherzentrale, hilft vor allem Menschen, die wegen ihrer Energiekosten in finanzielle Schieflage gekommen sind.