SEK-Einsatz in Lengerich

Nach einer Geiselnahme Dutzender Kinder und Jugendlicher in einer Sporthalle im münsterländischen Lengerich ermittelt die Polizei weiter zum Motiv des Tatverdächtigen.

Der 25-Jährige hatte die Kinder im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sowie ihre Betreuerinnen am Montagnachmittag in der Sporthalle den Angaben zufolge etwa eine Stunde lang festgehalten und mit dem Zünden einer Bombe gedroht. Spezialkräfte überwältigten den Mann am frühen Montagabend. Eine Durchsuchung der Sporthalle mit Sprengstoffspürhunden blieb ergebnislos.

Am Dienstag seien weitere Vernehmungen geplant, sagte ein Polizeisprecher, dabei werde auch der am Montagabend von Spezialkräften festgenommene Tatverdächtige weiter befragt. Auch die Aussagen der beiden Betreuerinnen, die mit 43 Kindern und Jugendlichen in der Halle gewesen waren, könnten wichtig sein, sagte er. Ob auch einige der Kinder befragt würden, sei noch unklar.

(top/dpa)