Das war heute wichtig : Aktueller Überblick: Coronavirus am 25. März 2020 in der Region Trier

Foto: dpa/Axel Heimken

Was war am heutigen Mittwoch, 25. März, in Sachen Corona in der Region Trier wichtig? Welche Geschichten sind besonders interessant? Volksfreund.de hat das hier noch einmal zusammengefasst.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Robert Koch-Institut: Abwarten, ob die rigiden Maßnahmen greifen

Die Experten lassen offen, wann wieder Normalität einkehren kann, denn die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter. Entwicklungen in Österreich und Belgien lassen hoffen.

Zweite Corona-Ambulanz für die Vulkaneifel entsteht in Hillesheim

In Daun läuft die Behandlung von Patienten schon, in dem von der Stadt Hillesheim zur Verfügung gestellten Gebäude voraussichtlich ab Montag. Fünf Praxen sind beteiligt.

Lesen Sie auch Medizinische Versorgung : Zweite Corona-Ambulanz für die Vulkaneifel entsteht in Hillesheim

DRK, Malteser und THW stehen für den Fall der Fälle bereit

Wenn sich die Corona-Krise im Landkreis zuspitzen sollte, sind viele helfende Hände gefragt. Dabei kommen schon jetzt viele ehrenamtliche Helfer zum Einsatz. Wo die Nachbarschaftshilfe endet, beginnt ihre Arbeit.

Das Saarburger Krankenhaus hat sich gewappnet

Noch musste kein Covid-19-Patient in der Saarburger Klinik behandelt werden. Für den Fall der Fälle hat sich das Haus vorbereitet und unter anderem eine Isolierstation eingerichtet.

Lesen Sie auch Coronavirus : Das Saarburger Krankenhaus hat sich gewappnet

Zwangsquarantäne - Drei Moselaner sitzen wegen Corona in Vietnam fest

Eine Freundesgruppe aus Reil sitzt bei Saigon in Vietnam fest. Ausreisewillige Touristen werden dort unter Quarantäne gestellt. Derweil kämpft eine ihrer Mütter verzweifelt um ihre Freilassung. Sie hat sich an Europa-Abgeordnete Katarina Barley und das Auswärtige Amt gewandt.

Corona-Carepakete ab Werk: Eifeler Unternehmer schicken Schutzausrüstung zu Ärzten

In vielen Eifeler Arztpraxen geht in der Krise die Schutzausrüstung zur Neige – und das schon, bevor die befürchtete große Infektionswelle kommt. Einige große und kleine Unternehmen haben reagiert und helfen den Medizinern aus der akuten Notlage.

Alle aktuellen Informationen erhalten Sie auch in unserem Liveblog. Diesen finden Sie hier. Alle Texte zum Thema Corona finden Sie außerdem gebündelt in unserem Dossier. Dieses finden Sie hier.