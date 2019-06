Afrikahilfe : Mit Limo und Muffins für Afrika

Maike Röser (links) und Celine Thieltges verkaufen Eistee, Limonade und Muffins in der Bahnhofstraße. Foto: Magdalena Linden

Prüm Schüler des Niederprümer Vinzenz-von-Paul-Gymnasiums haben wieder an der Aktion „Tagwerk“ teilgenommen und Geld für Hilfsorganisationen gesammelt.

Wie auch schon in den vergangenen Jahren nimmt das Vinzenz-von-Paul-Gymnasium Niederprüm an der Aktion „Tagwerk – Dein Tag für Afrika“ teil. Die Schüler suchen sich eine „Arbeit“ und verdienen Geld, um es dann an die Organisation zu spenden.