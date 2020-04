Sicherheit : Auch Saurier müssen sich schützen

Echternacherbrück (cha) Der Dino macht’s richtig. Auch Landrat Joachim Streit empfiehlt derzeit ja sich mit Mundschutz gegen Tröpfcheninfektion zu schützen. Vorsorglich haben die Echternacherbrücker ihren Saurier aus der Teufelsschlucht — in seinem Alter ist man sicherlich in der Risikogruppe — daher mit Atemmaske ausgestattet.

Aber nicht nur für Echsen gibt es Mundschutz an der Sauer. Auch der Vorstand der Dorfgemeinschaft Echternacherbrück näht aus ausgedienten Bettlaken behelfsmäßige Masken. „Rund 200 Stück haben wir bereits verteilt, an Menschen aus der Gemeinde, aber auch aus Ferschweiler und Ernzen“, sagt Vorstandsmitglied Angelika Schrauf. Und die nächsten seien schon in der Mache. Bekommen kann man sie auch in der Arztpraxis von Hanzelowa Reuter, die selbst fleißig mitnäht.