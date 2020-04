Schule : Fingerfood aus dem Garten

Prüm (red) Die Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm hat den AOK-Kochworkshop gewonnen. Unter Anleitung von Ursula Elsen von der AOK wurden gesunde, schnelle und leckere Fingerfood-Gerichte hergestellt. Gemüsesticks, Avocadoquarkdip und Pfannkuchenrolle mit Rucola – die Rezepte waren vielseitig und ausgefallen. Neben der Zubereitung des Fingerfoods standen auch Infos zu gesundem Essen und Trinken auf dem Programm. „Mir hat besonders gefallen, dass alle viel Spaß bei der Zubereitung der Rezepte hatten“, resümierte Ursula Elsen, „alles hat sehr gut geschmeckt.“ Rezepttipp: Geröstete Currynüsse: Zutaten für vier Personen: 2 EL Öl, 300 g gemischte Nüsse, 2 EL Zucker, ½ TL Zimt, 1-2TL Salz, 2 TL Curry; Zubereitung: Öl in einer großen beschichteten Pfanne oder Wok erhitzen. Nüsse dazugeben. Bei mittlerer Hitze rund fünf Minuten goldbraun rösten, dabei immer wieder umrühren. Zucker, Zimt, Salz und Curry mischen. Unter ständigem Rühren langsam zu den Nüssen geben und kurz mitrösten. Die Nüsse aus der Pfanne nehmen und auskühlen lassen. Abgekühlt in einer Dose verpackt, bleiben die Nüsse einige Tag frisch und knackig. Foto: tv/Sandra Jacobs