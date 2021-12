Bestattungskultur : Vorbei an den Gräbern in Richtung Nims: Neue Pläne in Stahl für Schutz vor Hochwasser

Vorbei an den Gräbern in Richtung Nims: Neue Pläne in Stahl für Schutz vor Hochwasser

Damit im Fall von Starkregen das Wasser wie geplant über den abschüssigen Friedhofsweg in Richtung Nims geführt werden kann, muss zunächst die Steigung in der Zufahrt verschwinden. Foto: Hentschel Uwe

Bitburg-Stahl Der Friedhof in Bitburg-Stahl soll umgestaltet werden. Damit will man zum einen der sich wandelnden Bestattungskultur Rechnung tragen, aber auch dem Schutz vor Hochwasser durch Starkregen.

Wasser sucht sich seinen Weg und das in der Regel von oben nach unten. Und dieser Weg lässt sich – zumindest bis zu einem gewissen Grad – durch bauliche Maßnahmen durchaus beeinflussen. Genau dort setzt deshalb auch das Hochwasser- und Starkregenkonzept des Bitburger Stadtteils Stahl an, dessen Planung sogenannte Notwasserwege vorsieht. Diese dienen dazu, bei Starkregenereignissen vor allem das auf die Ortslage treffende Außengebietswasser möglichst schadlos durch den Ort zu führen. Die Notwasserwege unterstützen die Tätigkeit der Feuerwehr bei gemeldeten Starkregen und werden dann gegebenenfalls auch erst von der Feuerwehr, zum Beispiel durch die Errichtung von Sandsackbarrieren, aktiviert. In Notsituationen sollen diese Notwasserwege also als Unterstützung dienen.

Wegen seiner kesselartigen Lage im Nimstal kann das Wasser in Stahl aus verschiedenen Richtungen kommen – unter anderem aus Richtung Hahnenberg, wo einer der Notwasserwege vorgesehen ist. Auf Grundlage des Konzepts soll das von dort kommende Wasser zukünftig überwiegend über die Straße in Richtung Friedhof geleitet und dort dann über den Friedhofsweg (Zufahrt) schließlich bis zur Nims geführt werden. Der Friedhofsweg eignet sich dafür bestens, weil er ein ordentliches Gefälle hat.

Das Problem ist allerdings: Die Einfahrt zum Friedhof selbst hat eine leichte Steigung. Damit das Wasser dort also in die gewünschte Bahn gelenkt werden kann, muss der Hochpunkt gesenkt werden, die Steigung also verschwinden. Aus diesem Grund ist vorgesehen, die Zufahrt anzupassen. Einhergehen soll das mit der ebenfalls geplanten Umgestaltung des Stahler Friedhofs. „Da bis zum Jahr 2030 die Nutzungsrechte an mehr als 60 Grabstätten und mehr als 30 Gräbern – überwiegend im alten Teil der Anlage – auslaufen und davon ausgegangen werden kann, dass die überwiegende Anzahl der Gräber nicht wiedererworben wird, ist ein mittelfristiges Konzept für die künftige Nutzung der Gesamtanlage erarbeitet worden“, heißt es dazu seitens der Stadtverwaltung, die damit auf die erkennbare Entwicklung hinsichtlich der geänderten Bestattungskultur reagieren will. So geht die Stadt davon aus, dass zukünftig zwei Drittel der Bestattungen Urnenbeisetzungen sein werden.