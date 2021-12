Unfall : Auto überschlägt sich bei Prüm

Foto: Polizei

Prüm Ein Auto hat sich am Freitag an einem Kreisel an der A 60 bei Prüm überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 2.40 Uhr zu dem Unfall. Ein Mercedes-Fahrer war auf der B51 aus Richtung Rommersheim kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Am Kreisel an der A 60 fuhr er mitten durch den Kreisverkehr, der Wagen hob dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einem Randstein. Das Auto blieb schwer beschädigt auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien, er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer eine deutliche Alkoholeinwirkung fest. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er darüber hinaus unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.