Gewerbe : Die größte Gewerbefläche weit und breit

Rund 40 Hektar mit 1200 Metern Start- und Landebahn stehen auf der ehemaligen Flugbetriebsfläche auch weiterhin für die fliegerische Nutzung zur Verfügung. Pächter dieses Areals ist die Bit-Air-Flug GmbH des Unternehmers Bernd Pohl, der am Rand der Rollbahn seit mehr als zehn ein Fallschirm-Center betreibt. Aus dem Verkehrslandeplatz soll also ein Sonderlandeplatz werden, was bedeutet, dass dann außer dem Betreiber alle anderen Nutzer nur noch auf Anfrage starten und landen dürfen. In diesem Fall besteht also weder Betriebspflicht, noch gibt es verbindliche Öffnungszeiten. Momentan läuft dazu noch das Änderungsgenehmigungsverfahren beim Landesbetrieb Mobilität.