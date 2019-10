Straßenbau : L34 zwischen Kyllburg und Malberg soll bald wieder befahrbar sein

Noch vor Weihnachten soll die L34 zwischen Kyllburg und Malberg für den Verkehr wieder weitgehend freigegeben werden. Foto: Uwe Hentschel

Kyllburg Noch in diesem Jahr soll die L34 zwischen Kyllburg und Malberg größtenteils wieder befahrbar sein. Danach geht es in der Kyllburger Bahnhofstraße weiter, danach im Annenberg und danach…

Als im Frühling die Sanierung der L34 zwischen Kyllburg und Malberg angekündigt wurde und in diesem Zusammenhang auch eine Vollsperrung des Straßenabschnitts zwischen den beiden Nachbarorten, kam das nicht gut an. Vor allem die Gastronomen und Geschäftsleute in Kyllburg waren besorgt, dadurch von den Ortschaften westlich des kleinen Städtchens komplett abgeschnitten zu sein.

Im Nachhinein hat sich diese Sorge als weitgehend unbegründet erwiesen. Was aber vor allem damit zusammenhängt, dass sich die Betroffenen vor Ort mit der Situation nicht abfinden wollten. So wurde dann schließlich in Absprache mit dem Landesbetrieb Mobilität der Annenberg, der beide Ortschaften miteinander verbindet, aber eigentlich eine reine Anliegerstraße ist, für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Und wie Stadtbürgermeister Wolfgang Krämer nach gut fünf Monaten Bauzeit resümiert, hat diese Lösung durchaus zur Entspannung der Situation beigetragen.

Für den Annenberg selbst gilt das aber nicht. „Es gibt halt leider immer wieder Leute, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten und zu schnell unterwegs sind“, sagt Krämer. Und das seien vor allem die Paketdienste, fügt er hinzu. Aus diesem Grund seien zwischenzeitlich Schwellen auf der Fahrbahn befestigt worden, um den Verkehr zu bremsen. Der Betreiber des Edeka-Marktes am Bahnhof, der zuvor bereits wegen der Sanierung der L24 auf einen Teil seiner Kundschaft verzichten musste, weiß dieses Opfer der Anwohner im Annenberg durchaus zu schätzen. „Er hat sich bereit erklärt, dem Annenberg als Dankeschön ein kleines Straßenfest zu sponsern“, sagt Krämer.

Wenn alles läuft wie geplant, wird aber auch die Ausnahmesituation im Annenberg in absehbarer Zeit ein Ende haben. „Das Bauunternehmen beabsichtigt, die L34 noch in diesem Jahr bis zur Einmündung der Parkstraße fertigzubekommen“, erklärt der Stadtbürgermeister. „Und wenn es richtig gut läuft und die Witterung mitspielt, wird auch das Stück bis zur Marienstraße fertig“, fügt er hinzu. Ansonsten werde dieses Stück (Malberger Straße) dann nach der Winterpause fertiggestellt.

Danach geht es dann beim Ausbau der L34 durch den Ort in der Bahnhofstraße weiter. Wie Krämer erklärt, werde dort allerdings nur die Decksicht abgefräst und erneuert. „Das geht recht schnell, dauert wahrscheinlich nur ein paar Tage“, sagt der Bürgermeister, der dazu im November im Rahmen einer Einwohnerversammlung informieren möchte. Und möglicherweise werden zu dieser Veranstaltung nicht nur die Anlieger der Bahnhofstraße, sondern auch die des Annenbergs gezielt eingeladen. Dort nämlich steht das nächste Straßenbauprojekt an. „Die Stützmauer muss erneuert werden“, erklärt Krämer, „und wir hoffen, dass wir dazu im nächsten Jahr den Zuwendungsbescheid bekommen.“

