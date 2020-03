Wirtschaft : Was die Beda-Markt-Absage kostet

Was die Beda-Markt-Absage kostet

Bitburg-Prüm Die Verschiebung der Messe verursacht Kosten, die nicht immer kompensiert werden können. Die Ausstellung der Rinder Union findet 2020 definitiv nicht statt.

(ma) Der Beda-Markt wurde wegen für das dritte Märzwochenende abgesagt und auf den September verschoben, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Die Messe-Macher hatten aber bislang nicht nur Zeit, sondern auch Geld in die Organisation gesteckt.

„Die Kosten liegen bei uns im fünfstelligen Bereich“, sagt Gerd Grebener, Geschäftsführer der Rinder-Union West (RUW). Eine Verschiebung der Ausstellung in Fließem ist keine Option. „Der September-Termin ist für uns denkbar ungünstig, die Bauern sind dann vollauf mit der Ernte beschäftigt.

„Viele Landwirte sind stinksauer, da bekomme ich jeden Tag etwas um die Ohren“, sagt Grebener. Einer der Aussteller, der aus Nordrhein-Westfalen zum Beda-Markt kommt, habe von ,Panikmache’ gesprochen. Die Messe werde abgesagt, aber auf Schalke würden 65 000 Menschen zum Fußball zusammenkommen. „Wir müssen das draußen erklären, das ist nicht leicht“, so Grebener. Solche Herausforderungen werde es in einer globalisierten Welt auch in Zukunft geben.