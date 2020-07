Spenden : 200 Euro für 170 ehrenamtliche Initiativen

Bitburg/Prüm Die drei Stiftungen der Kreissparkasse Bitburg-Prüm haben ihre Ausschüttungen erneut an Projekte im Kreis gespendet.

Ehrenamtliches Engagement unterstützt die Kreissparkasse Bitburg-Prüm auch mit den von ihr ins Leben gerufenen drei Stiftungen. In diesem Jahr hat sie die Ausschüttung der Erträge der drei Stiftungen gefeiert, was nicht ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich war nur der Ort der Spendenübergabe. So hatte die Sparkasse nicht, wie gewohnt, in ihr Kundenzentrum eingeladen, sondern auf den neuen Schulhof des St.-Willibrord-Gymnasiums in Bitburg.