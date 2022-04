Tiere : Schnelle Flugkünstler: Diese bunten Bewohner auf sechs Beinen schlüpfen ab Mitte Mai

Irrel Die eleganten Großen Königslibellen fliegen von Mai bis September durch die Region.

Anax imperator überwintert im Larvenstadium. Die Larven halten sich bevorzugt in warmen Bereichen mit Unterwasse­rvegetation auf und suchen erst vor dem Schlüpfen beschattete Röhrichte in der Uferregion auf. Die Entwicklungszeit der Larve beträgt je nach Zeitpunkt der Eiablage und Wassertemperatur ein bis zwei Jahre, die Schlupfzeit reicht von Mitte Mai bis Juni. Die beeindruckenden Libellen fliegen von Mai bis September an Kleingewässern, die reich an Pflanzen sind, aber auch an Tümpeln und Seen. An Gartenteichen ist sie ebenfalls oft zu Gast. Der Vorderkörper ist bei beiden Geschlechtern einfarbig grün. Der Hinterleib des Männchens ist leuchtend hellblau mit schwarzem Längsband, der des Weibchens ist eher blaugrün mit einem mehr dunkel­braunen Längsband.