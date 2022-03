Tiere : Molch und Salamander in Gefahr: Ein tödlicher Hautpilz befällt Lurche in der Region

Trier/Brandscheid/Irrel Der „Salamanderfresser“, ein Pilz, gefährdet den Feuersalamander und den Kammmolch. Erreger dieser Krankheit werden auch über weite Strecken mit Schlamm­resten transportiert. Ein Forscher der Universität Trier rät Wanderern daher, ihre Schuhe nach Gebrauch zu säubern und zu des­infizieren.

Doch der „Salamanderfresser“ bedroht den Bestand der Art. So lautet umgangssprachlich der Name von Batrachochytrium salamandrivorans, kurz Bsal. Dieser Hautpilz wurde wahrscheinlich durch den Handel mit asiatischen Amphibien eingeschleppt. Seit 2010 breitet er sich in West­europa aus und ist bereits in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern angekommen. In den Niederlanden, Belgien und Teilen der Eifel sind die Zahlen der Feuersalamander stark zurückgegangen, und es wurden Massensterben beobachtet. Nahe Prüm, bei Brandscheid am südwestlichen Ende der Schneifel, hat sich Bsal in das letzte dort bekannte Vorkommen des Feuersalamanders ausgebreitet und die meisten Tiere getötet. Sie waren am Watzbach heimisch.