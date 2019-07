Blaulicht : E-Bike in Schönecken gestohlen: Wer hat etwas gesehen?

Schönecken Ein E-Bike ist am Donnerstag, 4. Juli, zwischen 21 und 23 Uhr aus dem Flur eines Hauses in der Straße Alter Markt in Schönecken gestohlen worden. Das hat die Polizei nun mitgeteilt. Es handelte sich um ein Elektro-Fahrrad in weißer Farbe mit braunem Sitz und auffallend bräunlichen Reifen.

