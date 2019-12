Sanierung eines Speicherer Schulgebäudes wird sehr teurer : Ein großer Kasten Arbeit wartet auf die VG Speicher

Speicher Das Nebengebäude des Speicherer Schulzentrums ist in desolatem Zustand. Die Verbandsgemeinde würde Aula, Mensa und Schwimmbad gerne erhalten. Eine Sanierung könnte aber 2,6 Millionen Euro kosten.

Die Speicherer Kindertagesstätte gehört zu den modernsten im Land. Auch von außen macht der Neubau einiges her: die riesigen Fensterfronten, die sauber-weiße Fassade. Das Nachbargebäude wirkt neben dieser Anlage hingegen wie ein Fremdkörper. Das Weiß geht dort in schmutziges Grau über. Der Beton ist an einigen Stellen aufgeplatzt und legt den Blick auf verrostete Stahlträger frei. Flechten und Moos wachsen auf dem Flachdach. Die Fenster sind teilweise gesplittert, die Wandfarbe abgeblättert.